Barcelona swept past Stuttgart with imperious ease thanks to a Leo Messi brace and goals from young starlets Pedro Rodriguez and Bojan Krkic.

Barcelona 1-0 Stuttgart (Messi)

Barcelona 2-0 Stuttgart (Pedro)

Barcelona 3-0 Stuttgart (Messi)

Barcelona 4-0 Stuttgart (Bojan)

