Liverpool Premier League 2023/24 fixtures revealed: Chelsea away on opening day in tricky start

Liverpool’s fixtures for the 2023/24 Premier League season are in, with Jurgen Klopp’s Reds facing a difficult start as they take on Chelsea away from home on the opening day of the new campaign.

Liverpool’s next fixture is an easier-looking home game against Bournemouth, but they then travel to take on Newcastle United at St James’ Park in their third match.

The first Merseyside Derby of the season is at Anfield on the 21st of October, with the return game coming in March.

See below for the full LFC fixture list for 2023/24…

13/08/2023 16:30 Chelsea v Liverpool

19/08/2023 15:00 Liverpool v A.F.C. Bournemouth

26/08/2023 15:00 Newcastle United v Liverpool

02/09/2023 15:00 Liverpool v Aston Villa

16/09/2023 15:00 Wolverhampton v Liverpool

23/09/2023 15:00 Liverpool v West Ham United

30/09/2023 15:00 Tottenham Hotspur v Liverpool

07/10/2023 15:00 Brighton v Liverpool

21/10/2023 15:00 Liverpool v Everton

28/10/2023 15:00 Liverpool v Nottingham Forest

04/11/2023 15:00 Luton Town v Liverpool

11/11/2023 15:00 Liverpool v Brentford

25/11/2023 15:00 Manchester City v Liverpool

02/12/2023 15:00 Liverpool v Fulham

05/12/2023 19:45 Sheffield United v Liverpool

09/12/2023 15:00 Crystal Palace v Liverpool

16/12/2023 15:00 Liverpool v Manchester United

23/12/2023 15:00 Liverpool v Arsenal

26/12/2023 15:00 Burnley v Liverpool

30/12/2023 15:00 Liverpool v Newcastle United

13/01/2024 15:00 A.F.C. Bournemouth v Liverpool

31/01/2024 20:00 Liverpool v Chelsea

03/02/2024 15:00 Arsenal v Liverpool

10/02/2024 15:00 Liverpool v Burnley

17/02/2024 15:00 Brentford v Liverpool

24/02/2024 15:00 Liverpool v Luton Town

02/03/2024 15:00 Nottingham Forest v Liverpool

09/03/2024 15:00 Liverpool v Manchester City

16/03/2024 15:00 Everton v Liverpool

30/03/2024 15:00 Liverpool v Brighton

03/04/2024 20:00 Liverpool v Sheffield United

06/04/2024 15:00 Manchester United v Liverpool

13/04/2024 15:00 Liverpool v Crystal Palace

20/04/2024 15:00 Fulham v Liverpool

27/04/2024 15:00 West Ham United v Liverpool

04/05/2024 15:00 Liverpool v Tottenham Hotspur

11/05/2024 15:00 Aston Villa v Liverpool

19/05/2024 16:00 Liverpool v Wolverhampton

