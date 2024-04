Video: Micky van de Ven and Pedro Porro score stunners to help Spurs beat Forest 3-1

Micky van de Ven and Pedro Porro scored stunners to win the game for Tottenham.

The game was level at half-time but Spurs started off the second half with a bang.

Micky van de Ven scored his first goal at home with a long range strike to give Spurs the lead.

And then Pedro Porro scored a stunner of his own to seal the win for Tottenham.

Watch the two stunners below:

¡¡GOLAZO DEL TOTTENHAM!! Asistencia de Son y tremendo cañonazo al ánulo de Micky van de Ven para marcar el 2-1 de los Spurs vs. Nottingham Forest. ? Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/gDtdnQhXeH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2024

Micky van de Ven goal

A fine strike from Pedro Porro doubles Spurs' advantage ? pic.twitter.com/M3Q53HNdrZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 7, 2024

Pedro Porro goal