World Cup 2026 TV schedule: How to watch the World Cup on TV this summer

England National Team
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Argentina players celebrate with the World Cup trophy in 2022
Argentina players celebrate with the World Cup trophy in 2022 (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

The World Cup 2026 is underway tomorrow! Fans all over the globe will now be looking into how to watch the World Cup on TV this summer.

Read on for our World Cup 2026 TV schedule guide if you’re following it in the UK rather than braving it with the big costs and high temperatures in America…

World Cup 2026 TV schedule – channels and kick-off times for the group stage

Thursday, 11 June
Mexico vs South Africa – 8pm – ITV 1

Friday, 12 June
South Korea vs Czech Republic – 3am – ITV1
Canada vs Bosnia & Herzegovina – 8pm – BBC One

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Saturday, 13 June
USA vs Paraguay – 2am – BBC One
Qatar vs Switzerland – 8pm – ITV1
Brazil vs Morocco – 11pm – BBC One

Sunday, 14 June
Haiti vs Scotland – 2am – BBC One
Australia vs Turkey – 5am – ITV1
Germany vs Curacao – 6pm – ITV1
Netherlands vs Japan – 9pm – ITV1

Monday, 15 June
Ivory Coast vs Ecuador – 12am – BBC One
Sweden vs Tunisia – 3am – ITV1
Spain vs Cape Verde – 5pm – ITV1
Belgium vs Egypt – 8pm – BBC One
Saudi Arabia vs Uruguay – 11pm – ITV1

Tuesday, 16 June
Iran vs New Zealand – 2am – BBC One
France vs Senegal – 8pm – BBC One
Iraq vs Norway – 11pm – BBC One

Wednesday, 17 June
Argentina vs Algeria – 2am – ITV1
Austria vs Jordan – 5am – BBC One
Portugal vs DR Congo – 6pm – BBC One
England vs Croatia – 9pm – ITV1

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Thursday, 18 June
Ghana vs Panama – 12am – ITV1
Uzbekistan vs Colombia – 3am – BBC One
Czech Republic vs South Africa – 5pm- BBC One
Switzerland vs Bosnia & Herzegovina – 8pm – ITV1
Canada vs Qatar – 11pm – ITV1

Friday, 19 June
Mexico vs South Korea – 2am – BBC One
USA vs Australia – 8pm – BBC One
Scotland vs Morocco – 11pm – ITV1

Saturday, 20 June
Brazil vs Haiti – 2am – ITV1
Turkey vs Paraguay – 5am – ITV1
Netherlands vs Sweden – 6pm – BBC One
Germany vs Ivory Coast – 9pm – ITV1

Sunday, 21 June
Ecuador vs Curacao – 1am – BBC One
Tunisia vs Japan – 5am – BBC One
Spain vs Saudi Arabia – 5pm – BBC One
Belgium vs Iran – 8pm – ITV1
Uruguay vs Cape Verde – 11pm – BBC One

Monday, 22 June
New Zealand vs Egypt – 2am – ITV1
Argentina vs Austria – 6pm – BBC One
France vs Iraq – 10pm – BBC One

Tuesday, 23 June
Norway vs Senegal – 1am – ITV1
Jordan vs Algeria – 4am – ITV1
Portugal vs Uzbekistan – 6pm – ITV1
England vs Ghana – 9pm – BBC One

Wednesday, 24 June
Panama vs Croatia – 12am – BBC One
Colombia vs DR Congo – 3am – ITV1
Bosnia & Herzegovina vs Qatar – 8pm – ITV4
Switzerland vs Canada – 8pm – ITV1
Morocco vs Haiti – 11pm – BBC Two
Scotland vs Brazil – 11pm – BBC One

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Thursday, 25 June
Czech Republic vs Mexico – 2am – BBC One
South Africa vs South Korea – 2am – BBC Two
Curacao vs Ivory Coast – 9pm – BBC Two
Ecuador vs Germany – 9pm – BBC One

Friday, 26 June
Japan vs Sweden – 12am – BBC Two
Tunisia vs Netherlands – 12am – BBC One
Paraguay vs Australia – 3am – ITV4
Turkey vs USA – 3am – ITV1
Norway vs France – 8pm – ITV1
Senegal vs Iraq – 8pm – ITV4

Saturday, 27 June
Cape Verde vs Saudi Arabia – 1am – ITV4
Uruguay vs Spain – 1am – ITV1
Egypt vs Iran – 4am – BBC Two
New Zealand vs Belgium – 4am – BBC One
Croatia vs Ghana – 10pm – ITV4
Panama vs England – 10pm – ITV1

Sunday, 28 June
Colombia vs Portugal – 12.30am – BBC One
DR Congo vs Uzbekistan – 12.30am – BBC Two
Algeria vs Austria – 3am – BBC Two
Jordan vs Argentina – 3am – BBC One

All games on BBC and ITV are free to watch in the UK, and can also be accessed online via BBC iPlayer and ITVX.

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