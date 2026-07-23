Every Premier League done deal so far this summer – all the signings and sales in one place

AFC Bournemouth Arsenal FC
Posted by
Sandro Tonali, Morgan Rogers, and Christos Tzolis
Sandro Tonali, Morgan Rogers, and Christos Tzolis

We’re pretty much at the half-way point of the summer transfer window, and Premier League clubs have already been busy getting deals done.

Browse our full list of done deals below, with all the ins and outs from every Premier League club so far.

We’ve already seen major business done by Chelsea as they’ve made a real splash with the signing of Morgan Rogers, while Arsenal have today announced Christos Tzolis.

Elsewhere, Liverpool and Manchester United have also strengthened, while Elliot Anderson to Manchester City is another of the summer’s biggest deals so far.

The window opened on June 15th and closes on September 1st, so there’ll be plenty more of these to come, and you can track them here…

Arsenal transfers

In

Christos Tzolis – Club Brugge, £34m

Piero Hincapie – Bayer Leverkusen, £34.5m

Illan Meslier – Leeds, free

Out

Leandro Trossard – Besiktas, £17m

Jakub Kiwior – Porto, £19m

Kerl Hein – Werder Bremen, £2.6m

Josh Nichols – Kustosija, free

Samuel Chapman – Georgia Southern Eagles, free

Harrison Dudziak – released

Sebastian Ferdinand – released

Cam’ron Ismail – released

Samuel Onyekachukwu – released

Alexei Rojas – released

William Sweet – released

Aston Villa transfers

In

Johan Manzambi – Freiburg, £59.5m

Joao Gomes – Wolves, £38m

Modou Keba Cissa – LASK, undisclosed

Blade Earley – Cambridge, free

Out

Morgan Rogers – Chelsea, £117m

Youri Tielemans – Man Utd, £36m

Donyell Malen – Roma, £21.6m

Lewis Dobbin – Southampton, £10m

Enzo Barrenechea – Benfica, undisclosed

Louie Barry – Sheffield Wednesday, undisclosed

Yeimar Mosquera – Vitoria SC, undisclosed

Sil Swinkels – Sheffield Wednesday, undisclosed

Andres Garcia – Getafe, loan

Zepiqueno Redmond – Annecy, loan

Kadan Young – Annecy, loan

Oliwier Zych – Vitoria SC, loan

Thierry Katsukunya – Cardiff, free

Ronnie Hollingshead – King’s Lynn, free

Ewan Simpson – Airdrieonians, free

Junior Wilson – Birmingham, free

Elijah Briscoe – released

I-Lani Edwards – released

Jacob Green – released

Max Lott – released

Calum Moreland – released

Charlie Pavey – released

Cole Ramsey – released

Kerr Smith – released

Bournemouth transfers

In

Alvaro Rodriguez – Elche, £21m

Out

Hamed Traore – Marseille, £6.5m

Luis Sinisterra – Cruzeiro, £5.2m

Owen Bevan – Dundee, undisclosed

Ollie Morgan – Salisbury, free

Ashley Clarke – Woking, free

Noa Boutin – Inverness, free

Michael Dacosta – Moreirense, free

James Davies – UCNA Bulldogs, free

Koby Mottoh – Moreirense, free

Marcos Senesi – Tottenham, free

Romain Faivre – Auxerre, loan

Alex Jimenez – Fiorentina, loan

Alexander Paulsen – Motherwell, loan

Zhaviah Campbell – released

Hayden McGhan – released

Malachi Ogunleye – released

Charlie Osborne – released

Ben Purches – released

Brentford transfers

In

Jaidon Anthony – Burnley, £17m

Jannik Schuster – Red Bull Salzburg, £16.5m

Joseph Wheeler-Hennry – Chelsea, undisclosed

Callum Wilson – West Ham, free

Out

Tony Yogane – Aberdeen, undisclosed

Ethan Laidlaw – Falkirk, undisclosed

Frank Onyeka – Coventry, undisclosed

Ethan Brierley – Huddersfield, undisclosed

Staitham Bowen – Swansea, free

Romelle Donovan – Sheffield United, loan

Ben Krauhaus -Falkirk, loan

Michael Olakigbe – WSG Tirol, loan

Gregory Asemokhai – released

Maxwell McKnight – released

Michael McSorley – released

Yerime Ouattara – released

Kyrie Pierre – released

Marley Tavaziva – released

Ryan Trevitt – Wigan, free

Brighton transfers

In

Luka Vuskovic – Tottenham, £50m

Zadok Yohanna – AIK, £21.5m

Pascal Struijk – Leeds, £18m

Costinha – Olympiacos, £8m

Michael Svobada – Venezia, £4m

Rodrigo Rego – Benfica, undisclosed

George Munday – Cambridge, undisclosed

Oliver Mayer – Fulham, free

Out

Jan Paul van Hecke – Tottenham, £52m

Diego Coppola – Paris FC, £17m

Jeremy Sarmiento – Middlesbrough, undisclosed

Zane Albarus – Gillingham, free

Billy-Ray Cullinane – Coventry, free

Matthew Hayden – Eastbourne, free

Charlie Penman – Hartlepool, free

Jacob Slater – Tranmere, free

Will Rutter – West Brom, free

Do-young Yoon – Magdeburg, loan

Brajan Gruda – RB Leipzig, loan

Adam Webster – released

Joel Veltman – released

Solly March – released

Noel Atom – released

Joe Belmont – released

Sebastian Jensen – released

Harry Mills – released

Yussif Owusu – released

Finley Taylor – released

James Milner – retired

Chelsea transfers

In

Morgan Rogers – Aston Villa, £117m

Geovany Quenda – Sporting, £43.5m

Marco Palestra – Atalanta, £43m

Denner – Corinthians, £8.7m

Dastan Satpaev – Kairat Almaty, £2.1m

Emmanuel Emegha – Strasbourg, undisclosed

Out

Marc Cucurella – Real Madrid, £51.8m

Andrey Santos – Man Utd, £50m

Tyrique George – Everton, £24m

Jimmy-Jay Morgan – West Brom, £4m

Frankie Runham – Ipswich, undisclosed

Want more CaughtOffside coverage? Add us as a preferred source on Google to your favourites list for news you can trust

Joseph Wheeler-Henry – Brentford, undisclosed

Jimi Tauriainen – Horsens, free

Jesse Derry – Sporting, loan

Harrison Murray-Campbell – Kortrijk, loan

James Hillson – released

Brodi Hughes – released

Richard Olise – released

Sam Rak-Sakyi – released

Coventry transfers

In

Frank Onyeka – Brentford, undisclosed

Loum Tchaouna – Burnley, undisclosed

Billy-Ray Cullinane – Brighton, free

Aurele Amenda – Eintracht Frankfurt, £17.2m

Out

Brad Collins – Bristol City, free

Charlie Finney – Alfreton, free

Rylie Siddall – UAB Blazers, free

Isaac Moore – Walsall, loan

Jamie Allen – released

Conrad Ambursley – released

Jack James – released

Greg Sandiford – released

Kai Yearn – released

Crystal Palace transfers

In

Oscar Mingueza – Celta Vigo, free

Out

Asher Agbinone – Al-Wahda, free

Craig Farquhar – Barnet, free

Jemiah Umolu – Gent, free

Hindolo Mustapha – Wigan, loan

Asher Agbinone – released

Rylan Brownlie – released

Matteo Dashi – released

Jake Grante – released

Zack Henry – released

Jackson Izquierdo – released

Zach Marsh – released

Jack Mason – released

Joshua Muwana – released

David Obou – released

Stuart Oduro – released

Abdul Ouedraogo – released

Dylan Reid – released

Kaden Rodney – released

Harry Whitworth – released

Everton transfers

In

Hayden Hackney – Middlesbrough, £24m

Tyrique George – Chelsea, £24m

Merlin Rohl – Freiburg, £19m

Out

Demi Akarakiri – Cagliari, free

Coby Ebere – Cukaricki, free

Goodness Gospel-Eze – Stockport, free

Isaac Heath – Cambridge, free

Francis Okoronkwo – Doncaster, free

Seamus Coleman – released

Tyler Onyango – released

Idrissa Gueye – released

Jacob Beaumont-Clark – released

Kingsford Boakye – released

Roman Dixon – released

Bradley Moonan – released

Louis Poland – released

Charlie Stewart – released

Reece Welch – released

Kean Wren – released

Fulham transfers

In

Jonah Kusi-Asare – Bayern Munich, £5m

Out

Issa Diop – Ipswich, £8.5m

Callum Cliff – Reading, free

Raul Jimenez – Wolves, free

Oliver Mayer – Brighton, free

Olly Sanderson – Stevenage, free

Harry Wilson – Leeds, free

Steven Benda – released

Brad De Jesus – released

Oliver Gofford – released

Marcell Halll – released

Ruban Khan – released

Harley Platel – released

Quinn Schutter – released

Devan Tanton – released

Joe Walters – released

Tom Wingate – released

Charlie Robinson – released

Hull transfers

In

Matt Targett – free transfer

Jack Butland – Rangers, £3m

Ben Robinson – Preston, free

Out

Ivor Pandur – Rangers, £6m

Kyle Joseph – Middlesbrough, £4m

Aidon Shehu – Panathinaikos, undisclosed

Akin Famewo – Bolton, undisclosed

Kasey Palmer – Luton, undisclosed

Harry Vaughan – Bohemians, free

James Debayo – Swindon, loan

DOWNLOAD THE OFFICIAL CAUGHTOFFSIDE APP FOR ALL THE LATEST & BREAKING UPDATES – STRAIGHT TO YOUR PHONE! ON APPLE & GOOGLE PLAY

Pharell Brown – released

Rocco Coyle – released

Sammy Henia-Kamau – released

Joao Mendes – released

Harry Revill – released

Noah Wadsworth – released

Callum Yam – released

Ipswich transfers

In

Issa Diop – Fulham, £8.5m

Emersonn – Toulouse, £26.6m

Abdul Fatawu – Leicester, £23m

Chuba Akpom – Ajax, £7m

Kayne van Oevelen – Volendam, £4.25m

Cedric Kipre – Reims, undisclosed

Frankie Runham – Chelsea, undisclosed

Luca Fletcher – Manchester City, undisclosed

Christopher Atherton – Chelsea, undisclosed

Out

Arijanet Muric – Sassuolo, £8.6m

Elkan Baggott – Millwall, undisclosed

Leon Ayinde – Doncaster, free

Ryan Carr – St Mirren, free

Cieran Slicker – Barnsley, loan

Henry Gray – Wellington Phoenix, loan

Conor Chaplin – Leicester, free

Conor Townsend – released

Usisya Longwe – released

Abube Onuchukwu – released

Tyler Young – released

Rio Oudnie-Morgan – released

Will Unadike – released

Afi Adeabyo – released

Jackson Chuckwu-Nsufor – released

William Fletcher – released

Daniel Baab – released

Steve Brouwers – released

Fraser Heard – released

Lenny O’Sullivan – released

Ashley Young – retired

Leeds transfers

In

Harry Wilson – Fulham, free

Tarik Muharemovic – Sassuolo, £34m

Out

Pascal Struijk – Brighton, £18m

Karl Darlow – Manchester United, free

Illan Meslier – Arsenal, free

Harry Gray – Sheffield Wednesday, loan

Devon Brockie – released

Connor Douglas – released

Lewis Pirie – released

Marley Wilson – released

Isaac Schmidt – Young Boys, undisclosed

Liverpool transfers

In

Jeremy Jacquet – Rennes, £60m

Victor Munoz – Osasuna, £34.5m

Ifeanyi Ndukwe – Austria Wien, undisclosed

Out

Armin Pecsi – TSV Hartberg, loan

Carter Pinnington – West Brom, undisclosed

Luca Stephenson – Bolton, undisclosed

Andy Robertson – Tottenham, free

Ibrahima Konate – Real Madrid, free

DJ Bernard – Middlesbrough, free

Mohamed Salah – released

Armin Pecsi – TSV Hartberg, loan

Rhys Williams – released

Terence Miles – released

Josh Davidson – released

Kareem Ahmed – released

James Balagizi – released

Oakley Cannonier – released

Emmanuel Airoboma – released

Jacob Poytress – released

Manchester City transfers

In

Elliot Anderson – Nottingham Forest, £116m

Jeremy Monga – Leicester City, £10m

Pierce Charles – Sheffield Wednesday – £3m

Mathys Detourbet – Troyes, undisclosed

Out

Manuel Akanji Inter, undisclosed

Nathan Ake – Fenerbahce, £8.5m

Reigan Heskey – Cologne, £6m

Jahmai Simpson-Pusey – Cologne, undisclosed

Luca Fletcher – Ipswich, undisclosed

Bernardo Silva – Real Madrid, free

Isaac Smith – Barnsley, free

Oliver Whatmuff – Stockport, loan

Pierce Charles – QPR, loan

Sverre Nypan – Lommel, loan

Mathys Detourbet – Monaco, loan

John Stones – released

Ezra Carrington – released

Ashton Muir – released

Manchester United transfers

In

Andrey Santos – Chelsea, £50m

Karl Darlow – Leeds, free

Youri Tielemans – Aston Villa, £36m

Tynan Thompson – Tottenham, £8m

Out

Rasmus Hojlund – Napoli, £38m

James Bailey – Stockport, free

Andre Onana – Trabzonspor, loan

Casemiro – released

Tyrell Malacia – released

Jadon Sancho – released

Sonny Aljofree – released

Malachi Sharpe – released

Newcastle United transfers

In

Bazoumana Toure – Hoffenheim, £42m

Sean Steur – Ajax, £23m

Ewen Jaouen – Reims, £18.5m

Out

Sandro Tonali – Tottenham, £100m

Anthony Gordon – Barcelona, £69.3m

Travis Hernes – Groningen, undisclosed

Charlie McArthur – York, free

Ezra Tika-Lemba – Middlesbrough, free

Kieran Trippier – Wolves, free

Odysseas Vlachodimos – Sevilla, loan

Harrison Ashby – Luton, loan

Antonio Cordero – Cadiz, loan

Emil Krafth – released

John Ruddy – released

Max Thompson – released

Matt Targett – released

Nottingham Forest transfers

In

Xaver Schlager – RB Leipzig, free

Boyd Fraser – Hearts, undisclosed

Mason Ayre – Glentoran, undisclosed

Blaine McClure – Rangers, undisclosed

Grady McDonnell – Club Brugge, free

Kasen Brown – Man City, free

Out

Elliot Anderson – Man City, £116m

David Carmo – Olympiacos, undisclosed

Cormac Daly – Hearts, free

Angus Gunn – San Jose Earthquakes, free

Ben Hammong – Boston United, free

Justin Hanks – Solihull Moors, free

More Stories / Latest News
Bruno Guimaraes celebrates a goal for Newcastle United
Deal now close: Arsenal putting finishing touches on potential £80m transfer
Leeds United breaking news
Leeds eyeing major coup with move for 15-G/A experienced attacking star
Christos Tzolis posing with Mikel Arteta and Andrea Berta
Done deal: Arsenal announce new signing as club chief praises “outstanding” arrival

Jota Silva – Olympiacos, loan

Willy Boly – released

Stefan Ortega – released

Danny Anisjko – released

Shae Cahill – released

Esapa Osong – released

Sunderland transfers

In

Thomas Meunier – Lille, free

Ethan Berry – Crystal Palace, free

Adam Nelson – Glentoran, free

Out

Eleizer Mayenda – Rennes, £22m

Harrison Jones – Peterborough, undisclosed

Zak Johnson – York, undisclosed

Nazarly Rusyn – Karpaty Lviv, undisclosed

Timothee Pembele – Le Havre, undisclosed

Milan Aleksic – Partizan Belgrade, loan

Oliver Bainbridge – Boreham Wood, free

Tom Lavery – Gateshead, free

Dan Neil – Rangers, free

Rhys Walsh – Glentoran, free

Matty Young – Huddersfield, loan

Bertrand Traore – released

Dennis Cirkin – released

Niall Huggins – released

Tottenham transfers

In

Sandro Tonali – Newcastle, £100m

Mateus Fernandes – West Ham, £85m

Jan Paul van Hecke – Brighton, £52m

Martin Dubravka – Burnley, free

Andy Robertson – Liverpool, free

Marcos Senesi – Bournemouth, free

Cole Ramsey – Aston Villa, free

Out

Will Lankshear – Middlesbrough, £20m

Luka Vuskovic – Brighton, £50m

Tynan Thompson – Manchester United, £8m

Alejo Veliz – Bahia, £8m

Alfie Devine – Preston, £6m

Pele Arganese-McDermott – Crawley, free

Matthew Craig – Port Vale, free

Leon Myrtaj – Debrecen, free

Yusuf Akhamrich – Leyton Orient, loan

Radu Dragusin – Fiorentina, loan

Luca Gunter – Boreham Wood, loan

Tyrell Ashcroft – released

Samal Bangura – released

Jamal Beggs – released

Yves Bissouma – released

Leo Black – released

Dante Cassanova – released

Calum Logan – released

Elijah Upson – released

More Stories Andre Onana Andrew Robertson Andrey Santos Bazoumana Toure Bernardo Silva Christos Tzolis Elliot Anderson Emanuel Emegha Geovany Quenda Harry Wilson Hayden Hackney Illan Meslier Issa Diop Jakub Kiwior Jan Paul van Hecke Jeremy Jacquet Jeremy Monga Joao Gomes Johan Manzambi John Stones Leandro Trossard Luka Vuskovic Manuel Akanji Marc Cucurella Marco Palestra Marcos Senesi Martin Dubravka Mateus Fernandes Morgan Rogers Nathan Ake Oscar Mingueza Piero Hincapie Rasmus Hojlund Sandro Tonali Thomas Meunier Tyrique George Victor Munoz Youri Tielemans

Live Comments

Welcome to our Live Comments section, where new comments will appear automatically

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *