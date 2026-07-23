We’re pretty much at the half-way point of the summer transfer window, and Premier League clubs have already been busy getting deals done.
Browse our full list of done deals below, with all the ins and outs from every Premier League club so far.
We’ve already seen major business done by Chelsea as they’ve made a real splash with the signing of Morgan Rogers, while Arsenal have today announced Christos Tzolis.
Elsewhere, Liverpool and Manchester United have also strengthened, while Elliot Anderson to Manchester City is another of the summer’s biggest deals so far.
The window opened on June 15th and closes on September 1st, so there’ll be plenty more of these to come, and you can track them here…
Arsenal transfers
In
Christos Tzolis – Club Brugge, £34m
Piero Hincapie – Bayer Leverkusen, £34.5m
Illan Meslier – Leeds, free
Out
Leandro Trossard – Besiktas, £17m
Jakub Kiwior – Porto, £19m
Kerl Hein – Werder Bremen, £2.6m
Josh Nichols – Kustosija, free
Samuel Chapman – Georgia Southern Eagles, free
Harrison Dudziak – released
Sebastian Ferdinand – released
Cam’ron Ismail – released
Samuel Onyekachukwu – released
Alexei Rojas – released
William Sweet – released
Aston Villa transfers
In
Johan Manzambi – Freiburg, £59.5m
Joao Gomes – Wolves, £38m
Modou Keba Cissa – LASK, undisclosed
Blade Earley – Cambridge, free
Out
Morgan Rogers – Chelsea, £117m
Youri Tielemans – Man Utd, £36m
Donyell Malen – Roma, £21.6m
Lewis Dobbin – Southampton, £10m
Enzo Barrenechea – Benfica, undisclosed
Louie Barry – Sheffield Wednesday, undisclosed
Yeimar Mosquera – Vitoria SC, undisclosed
Sil Swinkels – Sheffield Wednesday, undisclosed
Andres Garcia – Getafe, loan
Zepiqueno Redmond – Annecy, loan
Kadan Young – Annecy, loan
Oliwier Zych – Vitoria SC, loan
Thierry Katsukunya – Cardiff, free
Ronnie Hollingshead – King’s Lynn, free
Ewan Simpson – Airdrieonians, free
Junior Wilson – Birmingham, free
Elijah Briscoe – released
I-Lani Edwards – released
Jacob Green – released
Max Lott – released
Calum Moreland – released
Charlie Pavey – released
Cole Ramsey – released
Kerr Smith – released
Bournemouth transfers
In
Alvaro Rodriguez – Elche, £21m
Out
Hamed Traore – Marseille, £6.5m
Luis Sinisterra – Cruzeiro, £5.2m
Owen Bevan – Dundee, undisclosed
Ollie Morgan – Salisbury, free
Ashley Clarke – Woking, free
Noa Boutin – Inverness, free
Michael Dacosta – Moreirense, free
James Davies – UCNA Bulldogs, free
Koby Mottoh – Moreirense, free
Marcos Senesi – Tottenham, free
Romain Faivre – Auxerre, loan
Alex Jimenez – Fiorentina, loan
Alexander Paulsen – Motherwell, loan
Zhaviah Campbell – released
Hayden McGhan – released
Malachi Ogunleye – released
Charlie Osborne – released
Ben Purches – released
Brentford transfers
In
Jaidon Anthony – Burnley, £17m
Jannik Schuster – Red Bull Salzburg, £16.5m
Joseph Wheeler-Hennry – Chelsea, undisclosed
Callum Wilson – West Ham, free
Out
Tony Yogane – Aberdeen, undisclosed
Ethan Laidlaw – Falkirk, undisclosed
Frank Onyeka – Coventry, undisclosed
Ethan Brierley – Huddersfield, undisclosed
Staitham Bowen – Swansea, free
Romelle Donovan – Sheffield United, loan
Ben Krauhaus -Falkirk, loan
Michael Olakigbe – WSG Tirol, loan
Gregory Asemokhai – released
Maxwell McKnight – released
Michael McSorley – released
Yerime Ouattara – released
Kyrie Pierre – released
Marley Tavaziva – released
Ryan Trevitt – Wigan, free
Brighton transfers
In
Luka Vuskovic – Tottenham, £50m
Zadok Yohanna – AIK, £21.5m
Pascal Struijk – Leeds, £18m
Costinha – Olympiacos, £8m
Michael Svobada – Venezia, £4m
Rodrigo Rego – Benfica, undisclosed
George Munday – Cambridge, undisclosed
Oliver Mayer – Fulham, free
Out
Jan Paul van Hecke – Tottenham, £52m
Diego Coppola – Paris FC, £17m
Jeremy Sarmiento – Middlesbrough, undisclosed
Zane Albarus – Gillingham, free
Billy-Ray Cullinane – Coventry, free
Matthew Hayden – Eastbourne, free
Charlie Penman – Hartlepool, free
Jacob Slater – Tranmere, free
Will Rutter – West Brom, free
Do-young Yoon – Magdeburg, loan
Brajan Gruda – RB Leipzig, loan
Adam Webster – released
Joel Veltman – released
Solly March – released
Noel Atom – released
Joe Belmont – released
Sebastian Jensen – released
Harry Mills – released
Yussif Owusu – released
Finley Taylor – released
James Milner – retired
Chelsea transfers
In
Morgan Rogers – Aston Villa, £117m
Geovany Quenda – Sporting, £43.5m
Marco Palestra – Atalanta, £43m
Denner – Corinthians, £8.7m
Dastan Satpaev – Kairat Almaty, £2.1m
Emmanuel Emegha – Strasbourg, undisclosed
Out
Marc Cucurella – Real Madrid, £51.8m
Andrey Santos – Man Utd, £50m
Tyrique George – Everton, £24m
Jimmy-Jay Morgan – West Brom, £4m
Frankie Runham – Ipswich, undisclosed
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Joseph Wheeler-Henry – Brentford, undisclosed
Jimi Tauriainen – Horsens, free
Jesse Derry – Sporting, loan
Harrison Murray-Campbell – Kortrijk, loan
James Hillson – released
Brodi Hughes – released
Richard Olise – released
Sam Rak-Sakyi – released
Coventry transfers
In
Frank Onyeka – Brentford, undisclosed
Loum Tchaouna – Burnley, undisclosed
Billy-Ray Cullinane – Brighton, free
Aurele Amenda – Eintracht Frankfurt, £17.2m
Out
Brad Collins – Bristol City, free
Charlie Finney – Alfreton, free
Rylie Siddall – UAB Blazers, free
Isaac Moore – Walsall, loan
Jamie Allen – released
Conrad Ambursley – released
Jack James – released
Greg Sandiford – released
Kai Yearn – released
Crystal Palace transfers
In
Oscar Mingueza – Celta Vigo, free
Out
Asher Agbinone – Al-Wahda, free
Craig Farquhar – Barnet, free
Jemiah Umolu – Gent, free
Hindolo Mustapha – Wigan, loan
Asher Agbinone – released
Rylan Brownlie – released
Matteo Dashi – released
Jake Grante – released
Zack Henry – released
Jackson Izquierdo – released
Zach Marsh – released
Jack Mason – released
Joshua Muwana – released
David Obou – released
Stuart Oduro – released
Abdul Ouedraogo – released
Dylan Reid – released
Kaden Rodney – released
Harry Whitworth – released
Everton transfers
In
Hayden Hackney – Middlesbrough, £24m
Tyrique George – Chelsea, £24m
Merlin Rohl – Freiburg, £19m
Out
Demi Akarakiri – Cagliari, free
Coby Ebere – Cukaricki, free
Goodness Gospel-Eze – Stockport, free
Isaac Heath – Cambridge, free
Francis Okoronkwo – Doncaster, free
Seamus Coleman – released
Tyler Onyango – released
Idrissa Gueye – released
Jacob Beaumont-Clark – released
Kingsford Boakye – released
Roman Dixon – released
Bradley Moonan – released
Louis Poland – released
Charlie Stewart – released
Reece Welch – released
Kean Wren – released
Fulham transfers
In
Jonah Kusi-Asare – Bayern Munich, £5m
Out
Issa Diop – Ipswich, £8.5m
Callum Cliff – Reading, free
Raul Jimenez – Wolves, free
Oliver Mayer – Brighton, free
Olly Sanderson – Stevenage, free
Harry Wilson – Leeds, free
Steven Benda – released
Brad De Jesus – released
Oliver Gofford – released
Marcell Halll – released
Ruban Khan – released
Harley Platel – released
Quinn Schutter – released
Devan Tanton – released
Joe Walters – released
Tom Wingate – released
Charlie Robinson – released
Hull transfers
In
Matt Targett – free transfer
Jack Butland – Rangers, £3m
Ben Robinson – Preston, free
Out
Ivor Pandur – Rangers, £6m
Kyle Joseph – Middlesbrough, £4m
Aidon Shehu – Panathinaikos, undisclosed
Akin Famewo – Bolton, undisclosed
Kasey Palmer – Luton, undisclosed
Harry Vaughan – Bohemians, free
James Debayo – Swindon, loan
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Pharell Brown – released
Rocco Coyle – released
Sammy Henia-Kamau – released
Joao Mendes – released
Harry Revill – released
Noah Wadsworth – released
Callum Yam – released
Ipswich transfers
In
Issa Diop – Fulham, £8.5m
Emersonn – Toulouse, £26.6m
Abdul Fatawu – Leicester, £23m
Chuba Akpom – Ajax, £7m
Kayne van Oevelen – Volendam, £4.25m
Cedric Kipre – Reims, undisclosed
Frankie Runham – Chelsea, undisclosed
Luca Fletcher – Manchester City, undisclosed
Christopher Atherton – Chelsea, undisclosed
Out
Arijanet Muric – Sassuolo, £8.6m
Elkan Baggott – Millwall, undisclosed
Leon Ayinde – Doncaster, free
Ryan Carr – St Mirren, free
Cieran Slicker – Barnsley, loan
Henry Gray – Wellington Phoenix, loan
Conor Chaplin – Leicester, free
Conor Townsend – released
Usisya Longwe – released
Abube Onuchukwu – released
Tyler Young – released
Rio Oudnie-Morgan – released
Will Unadike – released
Afi Adeabyo – released
Jackson Chuckwu-Nsufor – released
William Fletcher – released
Daniel Baab – released
Steve Brouwers – released
Fraser Heard – released
Lenny O’Sullivan – released
Ashley Young – retired
Leeds transfers
In
Harry Wilson – Fulham, free
Tarik Muharemovic – Sassuolo, £34m
Out
Pascal Struijk – Brighton, £18m
Karl Darlow – Manchester United, free
Illan Meslier – Arsenal, free
Harry Gray – Sheffield Wednesday, loan
Devon Brockie – released
Connor Douglas – released
Lewis Pirie – released
Marley Wilson – released
Isaac Schmidt – Young Boys, undisclosed
Liverpool transfers
In
Jeremy Jacquet – Rennes, £60m
Victor Munoz – Osasuna, £34.5m
Ifeanyi Ndukwe – Austria Wien, undisclosed
Out
Armin Pecsi – TSV Hartberg, loan
Carter Pinnington – West Brom, undisclosed
Luca Stephenson – Bolton, undisclosed
Andy Robertson – Tottenham, free
Ibrahima Konate – Real Madrid, free
DJ Bernard – Middlesbrough, free
Mohamed Salah – released
Armin Pecsi – TSV Hartberg, loan
Rhys Williams – released
Terence Miles – released
Josh Davidson – released
Kareem Ahmed – released
James Balagizi – released
Oakley Cannonier – released
Emmanuel Airoboma – released
Jacob Poytress – released
Manchester City transfers
In
Elliot Anderson – Nottingham Forest, £116m
Jeremy Monga – Leicester City, £10m
Pierce Charles – Sheffield Wednesday – £3m
Mathys Detourbet – Troyes, undisclosed
Out
Manuel Akanji Inter, undisclosed
Nathan Ake – Fenerbahce, £8.5m
Reigan Heskey – Cologne, £6m
Jahmai Simpson-Pusey – Cologne, undisclosed
Luca Fletcher – Ipswich, undisclosed
Bernardo Silva – Real Madrid, free
Isaac Smith – Barnsley, free
Oliver Whatmuff – Stockport, loan
Pierce Charles – QPR, loan
Sverre Nypan – Lommel, loan
Mathys Detourbet – Monaco, loan
John Stones – released
Ezra Carrington – released
Ashton Muir – released
Manchester United transfers
In
Andrey Santos – Chelsea, £50m
Karl Darlow – Leeds, free
Youri Tielemans – Aston Villa, £36m
Tynan Thompson – Tottenham, £8m
Out
Rasmus Hojlund – Napoli, £38m
James Bailey – Stockport, free
Andre Onana – Trabzonspor, loan
Casemiro – released
Tyrell Malacia – released
Jadon Sancho – released
Sonny Aljofree – released
Malachi Sharpe – released
Newcastle United transfers
In
Bazoumana Toure – Hoffenheim, £42m
Sean Steur – Ajax, £23m
Ewen Jaouen – Reims, £18.5m
Out
Sandro Tonali – Tottenham, £100m
Anthony Gordon – Barcelona, £69.3m
Travis Hernes – Groningen, undisclosed
Charlie McArthur – York, free
Ezra Tika-Lemba – Middlesbrough, free
Kieran Trippier – Wolves, free
Odysseas Vlachodimos – Sevilla, loan
Harrison Ashby – Luton, loan
Antonio Cordero – Cadiz, loan
Emil Krafth – released
John Ruddy – released
Max Thompson – released
Matt Targett – released
Nottingham Forest transfers
In
Xaver Schlager – RB Leipzig, free
Boyd Fraser – Hearts, undisclosed
Mason Ayre – Glentoran, undisclosed
Blaine McClure – Rangers, undisclosed
Grady McDonnell – Club Brugge, free
Kasen Brown – Man City, free
Out
Elliot Anderson – Man City, £116m
David Carmo – Olympiacos, undisclosed
Cormac Daly – Hearts, free
Angus Gunn – San Jose Earthquakes, free
Ben Hammong – Boston United, free
Justin Hanks – Solihull Moors, free
Jota Silva – Olympiacos, loan
Willy Boly – released
Stefan Ortega – released
Danny Anisjko – released
Shae Cahill – released
Esapa Osong – released
Sunderland transfers
In
Thomas Meunier – Lille, free
Ethan Berry – Crystal Palace, free
Adam Nelson – Glentoran, free
Out
Eleizer Mayenda – Rennes, £22m
Harrison Jones – Peterborough, undisclosed
Zak Johnson – York, undisclosed
Nazarly Rusyn – Karpaty Lviv, undisclosed
Timothee Pembele – Le Havre, undisclosed
Milan Aleksic – Partizan Belgrade, loan
Oliver Bainbridge – Boreham Wood, free
Tom Lavery – Gateshead, free
Dan Neil – Rangers, free
Rhys Walsh – Glentoran, free
Matty Young – Huddersfield, loan
Bertrand Traore – released
Dennis Cirkin – released
Niall Huggins – released
Tottenham transfers
In
Sandro Tonali – Newcastle, £100m
Mateus Fernandes – West Ham, £85m
Jan Paul van Hecke – Brighton, £52m
Martin Dubravka – Burnley, free
Andy Robertson – Liverpool, free
Marcos Senesi – Bournemouth, free
Cole Ramsey – Aston Villa, free
Out
Will Lankshear – Middlesbrough, £20m
Luka Vuskovic – Brighton, £50m
Tynan Thompson – Manchester United, £8m
Alejo Veliz – Bahia, £8m
Alfie Devine – Preston, £6m
Pele Arganese-McDermott – Crawley, free
Matthew Craig – Port Vale, free
Leon Myrtaj – Debrecen, free
Yusuf Akhamrich – Leyton Orient, loan
Radu Dragusin – Fiorentina, loan
Luca Gunter – Boreham Wood, loan
Tyrell Ashcroft – released
Samal Bangura – released
Jamal Beggs – released
Yves Bissouma – released
Leo Black – released
Dante Cassanova – released
Calum Logan – released
Elijah Upson – released
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